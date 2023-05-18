وظائف خالية في 3 بنوك بينها الإمارات دبي الوطني.. الشروط والتفاصيل

كشف بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني وHSBC عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة داخل قطاعات محددة بتلك المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل وظائف البنوك المتاحة، على هذا النحو:

وظيفة بنك الإمارات دبي الوطني

ذكر بنك الإمارات دبي الوطني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» حاجته لوظيفة خالية وهي مدير تداول العملات الأجنبية والأسعار، بشروط كالتالي:

- تقديم أسعار العملات الأجنبية للمؤسسات المالية بالعملات المعتمدة وبنك الإنتربنك المصري.

- تقديم أسعار فعالة وتنافسية.

- تقديم توصية بناءً على وجهة نظر فنية أو أساسية.

- توفير التسعير في الوقت المناسب والتنافسية والتعليق على السوق.

- معرفة المنتج بالدخل الثابت والقدرة على تسعير العملات الأجنبية وأسعارها النقدية وإدارة المخاطر داخليًا.

- المعرفة الفنية والأساسية بتداول العملات المعتمدة والعملات الأجنبية في مصر وأسعارها.

- القدرة على استخدام أنظمة التعامل التجاري.

- يفضل شهادة CFA، MBA وشهادة التعامل ACI.

- التقديم يتم عبر صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن».

وظائف بنك HSBC

عبر «لينكد إن» أعلن بنك HSBC عن حاجته لوظيفة وهي نائب الرئيس للمخاطر التنظيمية للأعمال ومكتب رئيس الرقابة، بشروط جاءت على هذا النحو:

- خبرة في إدارة المخاطر مع خبرة في مناصب قيادية، من الناحية المثالية داخل مؤسسة خدمات مالية عالمية.

- مهارات قيادية قوية بما في ذلك التوجيه والتدريب والتحفيز ومهارات الاتصال للتأثير على الآخرين وإلهامهم.

- فهم عميق لإدارة المخاطر غير المالية، ويفضل أن يتم اكتسابه من خلال الخبرة في الخط الأمامي، وأدوار المخاطر، والاستشارات، أو التدقيق.

- معرفة جيدة بمجموعة HSBC وأعمال CMB / GB، بما في ذلك المنتجات والخدمات والأنظمة والعمليات.

- الفهم العميق لإطار عمل المخاطر غير المالية للمجموعة وإطار السلوك ومبادئ إدارة المنتج.

- القدرة على قيادة التغيير والتعاون مع فرق متعددة الوظائف على مستوى العالم.

- التقديم يتم عبر صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن».

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

وأخيرا أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عبر موقع «لينكد إن»، عن حاجته إلى وظيفة مصرفي شخصي أول للعمل بمحافظة أسيوط، بشروط ومؤهلات هي:

- خبرة لا تقل عن 4-6 سنوات في القطاع المالي.

- ضمان معالجة وتغطية جميع طلبات واستفسارات العملاء لضمان تميز الخدمات.

- التعامل مع شكاوى العملاء بكفاءة، وتصعيدها حسب الاقتضاء.

- مسؤول عن عمليات «الخدمات المصرفية السريعة، الاستشارات» من حيث التفويضات والأذون ومراجعة جميع التقارير ذات الصلة.

- الترويج بانتظام لاستخدام قنوات التوصيل الأخرى عبر الاتصالات اليومية مع العملاء.

- ضمان التدفق المستمر للمواعيد في منطقة المشورة.

- الاستجابة لمتطلبات إدارة الامتثال من حيث الحصول على الموافقات المناسبة.

- تنفيذ جميع سياسات وإجراءات البنك ومتطلبات الامتثال لمبدأ «اعرف عميلك» في مكانها الصحيح.

- تأكد من اتباع الإجراءات والسياسات المحددة وفقًا لخطاب التعيين.

- التقديم يتم عبر صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن».