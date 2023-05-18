آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التموين 2023.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن آخر موعد للتقديم في الوظائف الجديدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية 2023 والتي تشمل 13 وظيفة قيادية كالتالي:

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التموين 2023

وتطلب التقديم في وظائف وزارة التموين 2023، عدة مستندات وهي: بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به «تاريخ ومحل الميلاد، والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، القدرة علي إجادة لغات أجنبية، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي، والخبرة النوعية والزمنية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والوظائف الإشرافية والإجازات الخاصة ونوعها والدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت وتقارير الكفاية لآخر عامين.

كما تتطلب الوظائف تقديم 4 صور شخصية والعنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه، بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك، فضلا عن اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية.

تقدم الطلبات باليد إلى رئيسة الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة «99 ش القصر العيني – القاهرة » ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان

مواعيد التقديم لوظائف وزارة التموين:

التقديم متاح حتى نهاية شهر مايو الجاري.