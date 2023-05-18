الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا: أمطار ورياح واضطراب حركة الملاحة

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة والسبت عودة للأجواء الشتوية بالمحافظات، حيث من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط أمطار على بعض المناطق، ونشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب حركة الملاحة البحرية، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غدا.

تستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا الجمعة والسبت في جميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة في محافظات مصر، والظواهر الجوية المختلفة التي تشهدها المحافظات.

حالة الطقس غدا الجمعة والسبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس غدا الجمعة والسبت حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة غدا في محافظات مصر غدا الجمعة والسبت فإنّها جاءت كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22 درجة.

تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا

وكشفت الأرصاد حالة الطقس في مصر غدا الجمعة والسبت والظواهر الجوية المتوقعة والتي تأتي كالتالي:

الجمعة 19 مايو.. فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يحدث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأيضًا اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50:70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3:5 مترًا.

السبت 20 مايو.. شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

كما يحدث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.