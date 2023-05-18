توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. انخفاض يليه ارتفاع في الحرارة

استعرض خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر مساء اليوم، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غدا الجمعة 19 مايو وحتى السبت من الشهر ذاته، إذ تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:5 درجة مئوية ثم ترتفع مرة أخرى بداية من الأحد المقبل.

طقس يوم الجمعة

وأكدت الأرصاد أن طقس غدا الجمعة يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري، فضلا عن وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ليلا

ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسيطر على حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ظاهرتين جويتبن وهما الشبورة الصباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة لنشاط رياح على أغلب المناطق.

درجات الحرارة الجمعة 19 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة السبت 20 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد 21 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.