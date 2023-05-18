الأرصاد تعلن حالة الطقس في الأيام المقبلة: أمطار وشبورة وعواصف ترابية

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة اضطرابًا في الأحوال الجوية، حيث تختلف حالة الطقس تارة بين ارتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس الحارة، وتارة أخرى بين انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار ونشاط حركة الرياح التي تتحول إلى عواصف ترابية على بعض المناطق، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس لمدة أسبوع بالمحافظات.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في الأيام المقبلة فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى يوم السبت، ثم يبدأ ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأحد.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وكشفت الأرصاد الجوية، أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة الذي يأتي كالتالي:

الجمعة 19 مايو.. فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق في جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 50:70 كم/ س، في اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3:5 مترًا.

السبت 20 مايو.. يزداد ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، كما يحدث نشاط رياح على عدة مناطق في السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 21 مايو.. شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، فضلًا عن وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما أنّه من المتوقع حدوث نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الإثنين 22 مايو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وسيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

كما يوجد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص توقعات الأرصاد حول حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه من المتوقع حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.