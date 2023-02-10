مميزات شهادات البنك العربي الأفريقي.. أعلى عائد في السوق المحلية

تسعى البنوك العاملة بالسوق المحلية، إلى استقطاب شرائح جديدة من العملاء على الدوام، بإصدار منتجات مصرفية بعوائد تفضيلية، من شهادات أو حسابات توفير، كما قد تلجأ إلى رفع العائد على الأوعية الادخارية ذاتها.

شهادات البنك العربي الأفريقي

ووفقاً للموقع الرسمي لـ البنك العربي الأفريقي، فإنَّ شهادات الادخار تم رفع العائد عليها بعد إعلان إيقاف شهادات الـ25%، لتصبح من أعلى الشهادات بالسوق المحلي من حيث العائد، ولتصل الفائدة السنوية عليها إلى 20% عند صرفها سنوياً و22.5% عند صرفها بنهاية مدة الشهادة أو موعد الاستحقاق.

شراء الشهادة يبدأ من 5 آلاف جنيه

يبدأ الاكتتاب بـ شهادات البنك العربي الأفريقي مرتفعة العائد، من 5 آلاف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف، والتي تتيح الاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها، بجانب إصدار بطاقة ائتمان بضمانها، ومدتها عام ونصف، والعائد ثابت سنوي.

أعلى عائد على الشهادات البنكية

تتصدر شهادات البنك العربي الأفريقي قائمة الأوعية الادخارية الأعلى عائد بالسوق المحلي، وذلك عقب قرار 5 بنوك محلية وقف اصدارها للشهادات مرتفعة العائد منذ أيام، وأبرزها أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتي نجحت في جمع حصيلة قاربت على الـ 500 مليار جنيه خلال أقل من شهر.