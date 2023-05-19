أمطار السعودية اليوم.. غزيرة ورعدية على بعض المناطق

مع اقتراب موسم الحج في المملكة العربية السعودية، يشهد طقس البلاد خلال الفترة المقبلة عدة تغيرات في درجات الحرارة، قد ترتفع وتنخفض في بعض الأحيان مسببة سقوط أمطار السعودية، وبحسب وسائل الإعلام السعودية، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لهطول أمطار رعدية غزيرة، تتسبب في جريان السيول.

أمطار السعودية

وأشار المركز الوطني، إلى أن أمطار السعودية، اليوم الجمعة، قد تكون مصحوبة بزخات من البرد الشديد ورياح عاتية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية، ووقف مصالح المواطنين.

متى تنتهى أمطار في السعودية؟

ووفقا لصحيفة «سبق» السعودية، أكد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ بالمملكة، الدكتور عبدالله المسند؛ أن هطول أمطار السعودية، من المتوقع أن ينتهي بنهاية شهر مايو الجاري.

سوء الأحوال الجوية في السعودية

وتنتشر أمطار السعودية الغزيرة على عدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية، تشمل أجزاء قليلة من منطقتي الرياض والشرقية، ومناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة، إذ من المقرر أن تستقبل ملايين الحجاج خلال الفترة المقبلة استعداد لموسم الحج هذا العام.

وأضاف المركز الوطني، أن أمطار السعودية من المتوقع أن تتخللها بعض السحب الرعدية التي يصاحبها رياح عالية على سماء المدينة المنورة، القصيم، حائل، وحث جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي سوء الأحوال الجوية، إذ من الضروري تجنب المناطق التي تعرضت لهطول أمطار غزيرة في السعودية، تحديدا المناطق المنخفضة، التي تتعرض بسهولة الى جريان السيول والفيضانات، كما دعا المركز الجميع إلى البقاء داخل المنزل أثناء العواصف الترابية.

ونصحت السلطات السعودية، مواطنيها بعدم الخروج وارتداء القمامة وتحديدا للدين يعانون من أمراض صحية، إذ أن التغيير المستمر في الأحوال الجوية، قد تشكل خطراً كبيرا على الأفراد والممتلكات.