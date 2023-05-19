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توريد 47304 أطنان قمح إلى الشون والصوامع في سوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
تصوير:

فهد فكري بلوم
10:52 ص | الجمعة 19 مايو 2023
توريد القمح في سوهاج

توريد القمح في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إنه جرى توريد 47304 أطنان من القمح إلى الشون والصوامع في المحافظة خلال موسم توريد القمح الحالي.

عملية توريد القمح تسير بشكل منتظم

وأضاف إبراهيم في تصريح لـ«الوطن»، أنّ عملية التوريد تسير بشكل منتظم دون أي عوائق، ومساحات القمح المنزرعة في المحافظة هذا العام، بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا.

وأشار إلى أنّ أجهزة الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين، وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون، وضرورة تكثيف المتابعة والفحص الدوري للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

 

انتهاء عملية الحصاد

ولفت إلى أنّ الكميات الموردة من القمح إلى الصوامع والشون، تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع تواصل زيادتها بعد انتهاء عملية الحصاد في أغلب المراكز والقرى.

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