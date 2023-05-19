البنتاجون: خطأ حسابي 3 مليارات دولار في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة لأوكرانيا

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، بوجود خطأ في تقييم الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لما أعلنته الوزارة اليوم.

البنتاجون يعترف بوجود خطأ حسابي في تقييم الأسلحة المرسلة لأوكرانيا

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية، أنه تم تقييم المعدات الجديدة بشكل خاطئ، بدلا من المعدات المستخدمة المأخوذة من المخزونات الأمريكية، وأضاف البيان، أن قيمة الأسلحة التي تم أرسلها إلى أوكرانيا تم تقديره بالخطأ بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار، وهو خطأ قد يستدعي مطالبة الوزارة للكونجرس بمزيد من الأموال لدعم كييف في المعركة هذا الربيع.

وأوضح أنه تم استخدام قيمة أعلى، عن غير قصد، لبعض الأسلحة على الأقل التي أرسلها البنتاجون إلى أوكرانيا، عبر اعتماد تقييمات للمعدات الجديدة بدلا من المعدات القديمة التي تم سحبها من المخزونات.