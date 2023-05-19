رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

البنتاجون: خطأ حسابي 3 مليارات دولار في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة لأوكرانيا

كتب:

أ ش أ
10:37 ص | الجمعة 19 مايو 2023
وزارة الدفاع الأمريكية- ارشيفية

وزارة الدفاع الأمريكية- ارشيفية

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، بوجود خطأ في تقييم الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لما أعلنته الوزارة اليوم.

البنتاجون يعترف بوجود خطأ حسابي في تقييم الأسلحة المرسلة لأوكرانيا

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية، أنه تم تقييم المعدات الجديدة بشكل خاطئ، بدلا من المعدات المستخدمة المأخوذة من المخزونات الأمريكية، وأضاف البيان، أن قيمة الأسلحة التي تم أرسلها إلى أوكرانيا تم تقديره بالخطأ بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار، وهو خطأ قد يستدعي مطالبة الوزارة للكونجرس بمزيد من الأموال لدعم كييف في المعركة هذا الربيع.

وأوضح أنه تم استخدام قيمة أعلى، عن غير قصد، لبعض الأسلحة على الأقل التي أرسلها البنتاجون إلى أوكرانيا، عبر اعتماد تقييمات للمعدات الجديدة بدلا من المعدات القديمة التي تم سحبها من المخزونات.

اقرأ المزيد:

ما مصير مسرب وثائق البنتاجون السرية أمام المحكمة الفيدرالية اليوم؟

القصة الكاملة لاعتقال مسرب وثائق البنتاجون السرية ولحظة اعتقاله.. «فيديو»

مكتب التحقيقات يعتقل المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون

الصحف الأمريكية تكشف هوية مسرب وثائق البنتاجون.. عمره 21 عاما
بقلم أ ش أ