مكتب التحقيقات يعتقل المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، قبل قليل، إلقاء القبض واعتقال المشتبه به بتسريب وثائق «البنتاجون»⁧‫، بعد أن طوقت عناصر من الشرطة الأميركية منزل الجندي المشتبه به، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

القبض على المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الوثائق السرية المسربة حساسة وتؤثر على الأمن القومي الأمريكي والحلفاء، كما أنه عمل إجرامي واضح، مؤكدة أن وزارة العدل تأخذ التحقيقات في تسريب الوثائق على محمل الجد.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منزل المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية.

كشف هوية مسرب وثائق البنتاجون

وأكدت الصحيفة، أن السلطات الفيدرالية بدأت تفتيش منزل والدة جاك تيكسيرا ولم يتم اعتقال أي شخص.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، بأن الشخص الذي قام بتسريب الوثائق الأمريكية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب عبر الإنترنت ويبلغ من العمر 21 عاما.