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القصة الكاملة لاعتقال مسرب وثائق البنتاجون السرية ولحظة اعتقاله.. «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
10:49 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
مسرب الوثائق السرية جاك دوجلاس تيكشيرا

مسرب الوثائق السرية جاك دوجلاس تيكشيرا

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، اعتقال مسرب الوثائق السرية والعسكرية والأمنية على الإنترنت قبل أيام، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

القبض على المتهم

ووفقا للمعلن على وسائل الإعلام الأمريكي يدعى المتهم «جاك دوجلاس تيشيرا»، ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهو عضو في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية، حيث انضم إلى الحرس الوطني في عام 2019 وعمل متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات.

وتمت عملية اعتقال تيشيرا من قبل عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي، حيث وصلوا إلى منزله في مدينة دايتون بولاية ماساتشوستس، واستخدموا سيارة مدرعة ومعدات عسكرية في العملية.

محاكمة تيشيرا؟

وعرضت الشبكات التلفزيونية، بينها شبكة «سي إن إن»، مشاهد لعناصر من قوات الأمن وهم يقتادون رجلاً يضع يديه فوق رأسه ويرتدي قميصًا رماديًا وسروالًا قصيرًا أحمر، ويتم وضعه في سيارة.

وأكد وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، للصحفيين أن تيشيرا مطلوب في إطار التحقيق بشأن اتهامه بسرقة معلومات سرية من الدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونقلها دون تصريح.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في بوسطن إنه من المتوقع أن يمثل تيشيرا أمام المحكمة اليوم، كما فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا رسميًا الأسبوع الماضي، فيما وصف البنتاجون تسريب المعلومات بأنه عمل إجرامي متعمد.

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بقلم أحمد عادل موسى