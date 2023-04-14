القصة الكاملة لاعتقال مسرب وثائق البنتاجون السرية ولحظة اعتقاله.. «فيديو»

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، اعتقال مسرب الوثائق السرية والعسكرية والأمنية على الإنترنت قبل أيام، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

القبض على المتهم

ووفقا للمعلن على وسائل الإعلام الأمريكي يدعى المتهم «جاك دوجلاس تيشيرا»، ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهو عضو في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية، حيث انضم إلى الحرس الوطني في عام 2019 وعمل متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات.

وتمت عملية اعتقال تيشيرا من قبل عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي، حيث وصلوا إلى منزله في مدينة دايتون بولاية ماساتشوستس، واستخدموا سيارة مدرعة ومعدات عسكرية في العملية.

The FBI arresting Jack Teixeira, the suspected leaker of the classified documents on a discord server.



Teixeira is a member of the Massachusetts Air National Guard as a cyber transport systems journeyman. pic.twitter.com/rdBNP8yhbP — Task & Purpose (@TaskandPurpose) April 13, 2023

محاكمة تيشيرا؟

وعرضت الشبكات التلفزيونية، بينها شبكة «سي إن إن»، مشاهد لعناصر من قوات الأمن وهم يقتادون رجلاً يضع يديه فوق رأسه ويرتدي قميصًا رماديًا وسروالًا قصيرًا أحمر، ويتم وضعه في سيارة.

وأكد وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، للصحفيين أن تيشيرا مطلوب في إطار التحقيق بشأن اتهامه بسرقة معلومات سرية من الدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونقلها دون تصريح.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في بوسطن إنه من المتوقع أن يمثل تيشيرا أمام المحكمة اليوم، كما فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا رسميًا الأسبوع الماضي، فيما وصف البنتاجون تسريب المعلومات بأنه عمل إجرامي متعمد.