القصة الكاملة لاعتقال مسرب وثائق البنتاجون السرية ولحظة اعتقاله.. «فيديو»

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، اعتقال مسرب الوثائق السرية والعسكرية والأمنية على الإنترنت قبل أيام، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

ووفقا للمعلن على وسائل الإعلام الأمريكي يدعى المتهم «جاك دوجلاس تيشيرا»، ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهو عضو في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية، حيث انضم إلى الحرس الوطني في عام 2019 وعمل متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات.

وتمت عملية اعتقال تيشيرا من قبل عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي، حيث وصلوا إلى منزله في مدينة دايتون بولاية ماساتشوستس، واستخدموا سيارة مدرعة ومعدات عسكرية في العملية.

The FBI arresting Jack Teixeira, the suspected leaker of the classified documents on a discord server.



