عضو التنسيقية: الحوار الوطني تأسيس لعقد اجتماعي جديد للجمهورية الجديدة

قال محمد علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني أمس الخميس تناول الهوية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني تأسيس لعقد اجتماعي جديد تُبنى عليه الجمهورية الجديدة.

وأضاف «علام» خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مجرد التناقش والحديث والاختلاف والاتفاق في سياق واحد على رؤية مستقبلية للوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقانوني في مصر أمر مهم جدا».

الحوار الوطني يسعى إلى أن يكون العمل في الجمهورية الجديدة على أساس علمي

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني سيسعى إلى أن يكون العمل في الجمهورية الجديدة على أساس علمي وفكري سليم، موضحًا أن النقاش بالأمس كان حول الهوية المصرية وما يميزها من ثقافة ودور الإعلام والفن والأخلاق والآداب العامة من خلال الوصول إلى آليات معينة من خلال مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة داخل المجتمع لتبني استراتيجية قومية للحفاظ على الهوية الوطنية.