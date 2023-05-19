غرفة السياحة: انتهاء موسم العمرة اليوم.. و500 ألف مصري أدوا المناسك هذا العام

انتهى موسم العمرة، اليوم، بصفة رسمية بالنسبة للمصريين لهذا العام والذي بدأ يوم 5 أكتوبر الماضي، وكشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن وزارة السياحة والآثار أغلقت منذ الأحد الماضي مراجعة ملفات المسافرين لأداء العمرة هذا العام، موضحا أن اليوم هو آخر موعد لسفر معتمري شهر شوال من مصر إلى المملكة العربية السعودية شريطة مراجعة برنامج العمرة الخاص بهم عبر البوابة المصرية للعمرة.

لا توجد عقوبات على شركات السياحة حال تأخر المعتمرين عن العودة

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار حددت يوم 20 مايو الجاري الموافق 30 شوال من العام الهجري 1444كآخر موعد لعودة معتمري شهر شوال من المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه يمكن للمعتمرين الذين حالت بعض الظروف كحجوزات الطيران دون عودتهم خلال هذا اليوم المكوث بعد هذا التاريخ دون تعرض شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة الخاصة بهم لأية عقوبات طالما سيعودون قبل منتصف شهر ذو القعدة المقبل.

أعداد المعتمرين المصريين هذا العام جيدة للغاية

وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين الذين ادوا العمرة هذا العام تجاوز حاجز الـ 500 ألف معتمر، لافتا إلى أن تلك الأعداد تبدو جيدة جدا بالظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، فضلا عن أن هذا العدد يعتبر أكثر من 10 أضعاف من أدوا العمرة بمصر العام الماضي.