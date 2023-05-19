«الشباب» عن نشر لعبة الكابادي بالمدارس: ليست عنيفة ونستهدف الطلاب تحت 18 سنة

قالت الدكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة المركزية للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة، إنّ هذه الإدارة تستهدف تنمية النشء حيث تبنت مشروع رياضة الكابادي وبدأت في تعميمه، لافتا إلى أن الإدارة منوط بها العمل داخل المدارس في جميع أنحاء الجمهورية، وتستهدف المرحلة السنية تحت 18 سنة.

وأضافت «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مصر بها اتحاد للكابادي منذ عام 2017، وبالتالي، فنحن نتحدث عن لعبة ناشئة في مصر، وبناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم تبني كل الألعاب الجديدة حتى نعمل على نشر وتوسيع قاعدة الممارسة الخاصة بها».

وتابعت مدير عام الإدارة المركزية للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة: «نستهدف المرحلة السنية 11 و12 سنة، لأن بداية البطولات داخل الاتحاد المصري للكابادي هي 13 سنة، ولعبة الكابادي ليست عنيفة، أما الاحتكاك بين اللاعبين فهو يعتمد على اللمس دون أي إيذاء، بل إن تعريض اللاعبين الآخرين للإيذاء يضر اللاعب وبالتالي، فإن هذه الرياضة ليست عنيفة بالمرة».