عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إطلاق المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس بالمحافظات».

الكابادي هي رياضة جماعية انطلقت شهرتها في جنوب وشرق قارة آسيا وتحديدا في دولة الهند، ويطلق عليها رياضة الجماهير بسبب بساطتها وعدم حاجتها إلى أي أدوات أو ملاعب خاصة.

وتعد اللعبة خليطا بين المصارعة والركبي وتحتاج إلى قوة بدنية ولياقة ونفس طويل وتناغم عضلي مع سرعة رد الفعل في الوقت ذاته، وبالتالي، فإنها رياضة تنافسية تعلم النشء والشباب القوة وروح المنافسة وهو ما جعل وزارة الشباب والرياضة تعمل على نشر اللعبة في مصر من خلال انطلاق المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية والاتحاد المصري للكابادي تحت شعار كابادي المدارس المصرية.

وتم الإعلان عن المشروع الشهر الماضي من خلال مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية طبقا لشروط ومواصفات محددة وتم الاختيار المبدئي للاعبين المستهدفين ثم تم الاختيار النهائي من خلال لجنة فنية للمشروع تتضمن مجموعة اختبارات لقياس عناصر اللياقة البدنية الأساسية