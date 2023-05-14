«الأورمان» تطلق صك الأضحية بالتقسيط لتوزيع أكبر كمية من اللحوم بالفيوم

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بقيادة حمدية محمد شعبان، حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان «شراء صك الأضحية بالتقسيط»، بهدف التيسير على المضحين من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم، ولإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الفيوم خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية وعلى رأسها جمعية الأورمان، التي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما تقدمه من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بالفيوم.

التيسير على المضحين

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إنّ الحملة تهدف إلى التيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقًا في قرى ونجوع وعزب محافظة الفيوم.

قيمة الصك في العجل الصغير

وأوضح شعبان قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2023، موضحًا أنّ قيمة الصك في العجل المستورد الصغير بلغت 4800 جنيهًا، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170 جنيهًا في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيها شهريًا لمدة 11 شهرًا.

قيمة الصك في العجل الكبير

وأشار إلى أنّ قيمة صك الأضحية تبلغ 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير، حيث يدفع المتبرع 1300 جنيه في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11 شهر، وقيمة الصك 8100 جنيه في العجل البلدي، حيث يدفع المتبرع 1500 جنيه في أول مرة ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرًا، كما تقوم أيضًا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

موقف الشرع من صك الأضحية

وأشار إلى أنّ فيما يخص موقف الشرع الحكيم من فكرة «شراء صك الأضحية بالتقسيط»، فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 273 لسنة 2012 تؤكد شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، سواء أكانت الأقساط متقدمه على الذبح أو متأخره عنه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدار قطني في سننه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ.

مشروع إنساني خيري

ويعد «صك الأضحية» مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبخاصة النائية منها.