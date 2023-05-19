مطار مرسى علم يستقبل 115 رحلة طيران من 10 دول أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 115 رحلة طيران قادمة من مطارات 10 دول أوروبية الأسبوع المقبل، بدء من غد السبت، تقل أكثر من 20 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

115 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 115 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة، على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 20 ألف سائح الأسبوع المقبل، من 10 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسلوفاكيا، ويأتي سياح بولندا والتشكيك وإيطاليا وألمانيا في مقدمة الأعلى وصولا إلى مرسى علم.

فنادق ومنتجعات مرسى علم

وأكد الخبير السياحي أن الفنادق والمنتجعات السياحية تعمل على راحة السائح وتقديم خدمة سياحية مميزة بداية من الاستقبال بالمطار وتوفير حافلات سياحية للنقل، إلى الفنادق والتسكين بالفنادق ومقابلة السياح بواسطة فرق العلاقات العامة بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت، وعمل فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي لشواطئ مرسى علم.