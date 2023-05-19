أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنّ المديرية حددت أول شهر يونيو، موعدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة الدقهلية، ولا زالت عملية التصحيح مستمرة من أجل إعلان النتيجة، بعد اعتمادها من قبل المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة الدقهلية

وأوضح «شعبان» أنّ عملية التصحيح بدأت يوم الاثنين الماضي، في مادتي اللغة العربية والدين، وأعقبهما اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الماضي، ولا زالت العملية مستمرة لعدة أيام، خاصة بعد إعادة امتحان الدراسات الإجتماعية غدًا، لتُعلن النتيجة يوم 2 يونيو المقبل.

وأشار إلى أنّ المتعاهد عليه، هو انتهاء عملية التصحيح خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين: «عملية التصحيح ستستمر حتى يوم الثلاثاء أو الأربعاء، لأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية كبير في المحافظة، وده بيتطلب وقت ومجهود».

تصحيح ومراجعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف أنه بعد الانتهاء من عملية التصحيح، ستبدأ المراجعة النهائية: «بعد التصحيح تبدأ عملية المراجعة النهائية، وبعد الانتهاء منها، تدخل في مرحلة الاعتماد من المحافظة وبعدها، يحصل الطالب على النتيجة بسهولة سواء من الموقع أو من خلال المدرسة».

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، يوم السبت الماضي 13 مايو، وكان من المقرر انتهائها أمس الخميس، إلا أنها تستمر ليوم السبت 20 مايو، ويؤديها 125 ألفًا و509 طلاب وطالبات على مستوى لجان محافظة الدقهلية، البالغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة.