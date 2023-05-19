مصرع طفلة صدمتها سيارة في الشيخ زويد بشمال سيناء

لقيت طفلة مصرعها، صدمتها سيارة مسرعة على الطريق العام وسط مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وجرى نقل الجثة للمستفى وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الطفلة وصلت قسم الاستقبال في حالة سيئة

وقال مصدر طبي بمستشفى الشيخ زويد المركزي، إن طفلة تدعى «رؤى .م»، 5 أعوام، وصلت قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى في حالة سيئة، وتوفيت بعد لحظات نتيجة نزيف حاد بالرأس والجسم وكدمات كبيرة وجروح، وذلك بعد أن صدتها سيارة مسرعة على الطريق الدولي العام.

وأضاف المصدر، أنه تم إيداع الطفلة ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العام التي باشرت التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.

بلاغ بحادث سير على الطريق العام

وكان قسم شرطة الشيخ زويد قد تلقى بلاغا بوفاة طفلة صدمتها سيارة ملاكي على الطريق الدولي العام، وتحفظت قوات الأمن على السائق، وجار استجوابه وسؤال شهود العيان في الواقعة.