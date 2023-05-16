إصابة سيدة وابنتها في حادث سير بطنطا

أصيبت ربة منزل وابنتها، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة في الجسد، بعد أن صدمتهما سيارة حال عبورهما الطريق، بمنطقة المعرض، بمدينة طنطا، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان قسم طوارئ مستشفى المنشاوي العام بطنطا، استقبل سيدة تدعى سوسن فؤاد عبد الحميد، وتبلغ من العمر 56 عاما، مصابة هي وابنتها تدعى ماجده محمد طاهر، وتبلغ من العمر 33 عاما، تعاني من جرح قطعي بالرأس، وسحجات وكدمات متفرقه في الجسم، بعد تعرضهما لحادث سير، وجرى عمل الإسعافات الأولية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بلاغ بإصابة سيدة وابنتها في حادث سير

تعود أحداث الواقعة، بعد أن تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بلاغا من الأهالي يفيد بإصابة سيدة وابنتها بإصابات مختلفة ومتفرقة في أنحاء الجسد، بعد أن صدمتهما سيارة حال عبورهما طريق طنطا الزراعي، بمنطقة المعرض، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.