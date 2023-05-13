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بالأسماء.. مصرع 4 شباب من أسيوط في حادث سير بليبيا

كتب:

حسن عبد النعيم
10:34 ص | السبت 13 مايو 2023
ضحايا حادث ليبيا

ضحايا حادث ليبيا

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، عقب مصرع 4 شباب من أبناء القرية في حادث تصادم سيارتين في ليبيا أثناء توجههم للعمل.

انتظار وصول الجثامين 

وينتظر أهالي القرية وصول الجثامين من دولة ليبيا لتشييعها في قرية أم القصور، وسط حالة من الحزن تسيطر على الجميع، كون الشباب الراحلين في أعمار صغيرة.

أسماء المتوفين في الحادث

وقال أحمد محمود، أحد أقارب الضحايا، إن المتوفين في الحادث هم محمد أحمد عبد الجابر حافظ، 25 عاما، حاصل على ليسانس لغة عربية، وأحمد رجب عبد المحسن كدش، 30 عاما، حاصل على دبلوم، متزوج ولديه 2 من الأبناء في المرحلة الابتدائية، ولديه 3 أشقاء، بينهم اثنين ينفق على تعليمهما الجامعي عقب وفاة والدهم.

وتضمنت أسماء المتوفين حسام حسن محمد كدش، 29 عاما، دبلوم فني تجاري، متزوج وليس لديه أطفال، وكريم رجب نادي أحمد، متزوج، وجميعهم من قرية أم القصور بأسيوط.

وأوضح «محمود»، أنه الأهالي تنتظر وصول الجثامين لدفنها في مسقط رأسهم بقرية أم القصور.

 

 

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