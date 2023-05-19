تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، عن تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين والمراقبين، وذلك قبل انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي والمقرر انطلاقه السبت القادم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تجهيز استراحة للمعلمين لإجراء امتحانات الدبلومات

وقال «شعبان» في بيان صحفي، إن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية انتهت من تجهيز 36 استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 19 استراحة للمعلمين و17 استراحة للمعلمات.

وأضاف أنه كلف خالد الجوهري، مسئول الأمن بديوان المديرية، بتجهيز الاستراحات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم وضع سرير لكل معلم، إضافة إلى وجود تليفزيون وثلاجة وبوتاجاز داخل كل استراحة.

أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

وأوضح «شعبان»، أنه تابع بنفسه تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، حرصا منه على توفير كافة سبل الراحة لأبنائه المعلمين، متمنيًا لهم السداد والتوفيق والنجاح في أداء مهمتهم الوطنية على الوجه الأكمل.

انطلاق امتحانات الصف الثالث الصناعي 2023

وتنطلق غدا السبت 20 مايو 2023، الامتحانات المعملية والمشروع وذلك لامتحانات الصف الثالث الصناعي 2023 لكل الأقسام، سواء لنظام الثانوية الصناعية ثلاث سنوات، أو الثانوية الصناعية المتقدمة نظام خمس سنوات

وتبدأ الامتحانات التحريرية لطلاب الصف الثالث الصناعي 2023 خلال الفترة من السبت 27 مايو 2023، وتنتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، وفقا للجداول الموضوعة من وزارة التربية والتعليم لكل تخصص من تخصصات الدبلومات الفنية.