«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بمتابعة أعمال سير امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي- تجاري - صناعي- فندقي»، إذ من المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية والتحريرية من يوم السبت 20 مايو حتى الجمعة 19 يونيو، مؤكدة أنه لا يسمح نهائيا بالتصوير داخل اللجان.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأكدت الوزارة أن شاغلي الوظائف التالية لهم حق متابعة أعمال لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية من غير المكلفين بالعمل داخل لجان السير، وهم:

- رئيس الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية).

- رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية.

- رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.

- مشرفي عموم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

- مدير مديرية التربية والتعليم.

- مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

- مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة.

- مديري الإدارات النوعية وصناعي - زراعي - تجاري - فندقي بالمديرية - رؤساء ووكلاء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة.

التأكد من شخصية المكلفين بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

- اللجان المكلفة بخطابات معتمدة من أي من نائب الوزير التعليم الفني - رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية - نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية - رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية - مشرفي عموم امتحانات الدبلومات الفنية.

ويأتي ذلك بعد التحقيق العام من شخصياتهم، وتسجيل بياناتهم في سجل الأمن على البوابة وإخطار رئيس لجنة من الامتحان لمرافقتهم من البوابة إلى داخل اللجنة، مع مراعاة توفير الهدوء للطلاب خلال المتابعات على ألا يكون لدى أي من المتابعين من المديريات والإدارات التعليمية المشار إليها مواقع، طبقا لما ورد بالنشرة العامة رقم (1) لسنة 2019.