امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. محظورات تعرضك للرسوب

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، حيث يبدأ الطلاب يوم السبت 20 مايو المقبل، الامتحانات العملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 27 مايو وتنتهي يوم الخميس 8 يونيو، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية مرة أخرى وتنتهي يوم 16 يونيو.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. تجهيز اللجان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وتجهيز الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين باللجان الامتحانية.

محظورات في امتحانات الدبلومات الفنية 2023

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب أو المعلمين لـ التليفون المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

بالأرقام تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023

- 760 ألف طالب وطالبة عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023.

- 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- 525 مادة في الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية 2023

- 1336 مادة في الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 2023.

- 42 امتحان عملي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

-55 مادة في الامتحانات التحريرية.

- عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (151) مهمة لعدد (43) برنامج.

- 2550 لجنة امتحان بكافة النوعيات على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

- 184 ألف و204 عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركز على مستوي الجمهورية.

- 5060 عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

- 51051 عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات.

- 28 عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات.

- 23 لجنة لإدارة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات.