تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية (صور)

تواصل المديريات التعليمية استعداداتها النهائية، لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بكل النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية)، على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجاري 2022 / 2023.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ويبدأ طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية يوم السبت المقبل، الموافق 20 مايو الجاري، وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتبدأ الامتحانات النظرية يوم 27 مايو وتنتهي 8 يونيو، ويتم استكمال الامتحانات من 9 يونيو 2023.

تجهيز استراحات المعلمين

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جاهزية جميع الاستراحات بالإدارات التعليمية لاستقبال رؤساء ومراقبي وملاحظي لجان النظام والمراقبة للدبلومات الفنية، والتي تم إعدادها وتنظيمها على أعلى مستوى من قبل الإدارات التعليمية لتوفير الراحة للضيوف.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم إعداد الاستراحات بشكل جيد استعداداً لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2022 /2023، لتوفير جو من الراحة والهدوء أعضاء لجان النظام والمراقبة طوال فترة الامتحانات.