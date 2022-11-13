محافظ الجيزة يتابع أعمال تغطية ترعة المريوطية لإنشاء ممشى حضاري

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الهرم مروراً بشارع الملك فيصل وحتي منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري للوقوف علي مدي الالتزام بالجدول الزمني لتغطية وتأهيل وتدبيش جسم الترعه لإنشاء ممشى حضاري وموقف سرفيس ومواقع خدمية إسوة بما تم تنفيذه بممشي المريوطية السياحي بقطاع الهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق .

شملت جوله المحافظ تفقد مسار الاعمال فى المنطقة الواقعه بين شارعى الهرم والملك فيصل حيث تابع المحافظ الأعمال النهائية للتغطية لمسار الترعة فى ذلك القطاع والجارى العمل به على مدار ال24 ساعه للإنتهاء من الاعمال بالكامل الى جانب معاينة مواقع الدورانات بمسار الطريق لحركة سير المركبات القادمه من شارع فيصل والاهرام .

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بقطاع المريوطية بدءاً من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الشيشيني والجارى تنفيذ الاعمال الخرسانية به حيث كلف المحافظ بالإسراع من وتيرة الاعمال وضرورة ان تتم كافه مراحل العمل بالتوازى بكافه القطاعات للبدء فى القطاعات الجديدة بمسار الترعة .

كما شملت جوله محافظ الجيزة متابعه أعمال التطوير والتأهيل للترعه من كوبري الشيشيني حتي مطلع الطريق الدائري والجاري تنفيذ اعمال تكريك للترعه والصب الخرساني للجانبين تمهيدا لتنفيذ تدبيش للترعه وتأهيلها بالشكل اللائق بذلك القطاع.

وعاين المحافظ احد الباكيات التي تم تدبيشها لتنفيذها بباقي القطاعات المتبقية مشدداً على ضرورة أن يتم الالتزام بالمناسيب الهندسية وتنفيذها علي اكمل وجه لضمان عوامل الاستدامه لها. وشدد محافظ الجيزة علي الشركات المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لخروج المشروع الي النور وتغيير الشكل الحضاري للقطاع بالكامل.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير لطريق المريوطية بالقطاعات الجاري تطويرها للترعه نطاق الطالبية والهرم مؤكداً علي مديرية الطرق بتنفيذ أعمال التطوير والرصف لطبقه الطريق وفقا للخطه المحددة للأعمال.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسه هويدا خالد مدير مديرية الاسكان والمهندسه نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والمهندس حسن موافى رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية