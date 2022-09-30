محافظ الجيزة: إنجاز 80% من أعمال تغطية ترعة المريوطية

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الهرم مروراً بشارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال من تغطية وتأهيل لجسم الترعة لإنشاء ممشى حضاريا وموقف سرفيس ومواقع خدمية، أسوة بما تم تنفيذه بممشى المريوطية السياحي بقطاع الهرم، لتحسين الصورة البصرية للطريق.

إزالة التعديات والبروز للمنشآت والمحال التجارية

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن جولة المحافظ شملت تفقد مسار الأعمال في المنطقة الواقعة بين شارعي الهرم والملك فيصل، حيث أكد المحافظ على تقدم نسب التنفيذ وانتهاء 80% من أعمال التغطية لمسار الترعة في ذلك القطاع، والجاري العمل به على مدار الـ24 ساعة للانتهاء من الأعمال بالكامل، إلى جانب رصف الطبقة الرابطة للطريق وإزالة التعديات والبروز للمنشآت والمحال التجارية على خط التنظيم.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال

وشدد محافظ الجيزة على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لخروج المشروع إلى النور وتغيير الشكل الحضاري للقطاع بالكامل.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بقطاع المريوطية، بدءاً من شارع الملك فيصل وحتى مطلع الطريق الدائري، والجاري تنفيذ الأعمال الخرسانية به، حيث كلف المحافظ بالإسراع من وتيرة الأعمال وضرورة أن تتم كافة مراحل العمل بالتوازي في كافة القطاعات للبدء في القطاعات الجديدة بمسار الترعة.

تكثيف العماله لإنجاز مراحل العمل المتبقية

وشملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال التطوير بطريق المنصورية في نطاق حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة، إلى جانب أعمال التأهيل والتبطين ورفع كفاءة ترعة المنصورية، بدءاً من منطقة كفر غطاطي بالهرم ومنطقة أبو رواش بكرداسة، مشدداً على ضرورة التشديد على الشركة المنفذة بتكثيف العمالة لإنجاز مراحل العمل المتبقية.