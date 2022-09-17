محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل ترعة المريوطية

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية، في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال من تغطية وتأهيل لجسم الترعة لإنشاء ممشى حضاريا أسوة بما تم تنفيذه في ممشى المريوطية السياحي بالهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال

وشدد محافظ الجيزة على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لخروج المشروع إلى النور وتغيير الشكل الحضاري للقطاع بالكامل.

الحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية

وتفقد محافظ الجيزة عددا من المحاور والطرق التي تمت أعمال تطويرها للوقوف على حالة النظافة وجهود الأحياء المعنية في الحفاظ على ما تم ضخه بها من اعتمادات مالية.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن جولة المحافظ شملت شملت تفقد محاور ميدان المساحة وشوارع النيل والبحر الأعظم ومراد واللبيني وخاتم المرسلين ومحور أنور السادات (ترسا) المريوطية في نطاق الهرم وفيصل.

منع تعديات المنشآت على حرم الطريق

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود رفع المخلفات وتحسين حالة النظافة بصفة دورية ومنع أي تعدي للمنشآت التجارية على حرم الطريق العام للحفاظ على الحالة العامة للطريق وتحقيق النتائج المرجوة من التطوير، والتي يأتي على رأسها توفير حرم آمن لسير المواطنين وتحسين الصورة البصرية وتحقيق السيولة المرورية بالطرق، خاصة مع تنفيذ عدة مشروعات قومية بالطرق على أرض الجيزة، والتي تضم الخط الرابع لمترو الأنفاق ومحور الفريق كمال عامر ومحور عمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات 26 يوليو، الأمر الذي سيحدث نقلة في شبكة الطرق بالمحافظة.