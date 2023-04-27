مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة تحصل على شهادة «الأيزو 9001»

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، عن حصول مستشفى الأطفال الجامعي، على شهادة الجودة والاعتماد الدولي الأيزو 9001، من الشركة الإنجليزية للرقابة والجودة بالمملكة المتحدة المانحة للشهادة، مؤكدا أن الشركة قيمت 56 إجراء عاما للمستشفى منها 40 إجراء طبيا و13 إجراء جودة، و16 إجراء إداري، استطاعت بعدهم المستشفى من الحصول على الشهادة.

مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة أول من حصل على شهادة الجودة من الشركة المانحة بمصر

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى، مدير مستشفى الجامعي، في بيان، أن مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة يعد أول مستشفى يحصل على شهادة الجودة من الشركة المانحة بمصر، مشيرا إلى أن حصول المستشفى على شهادة الجودة نتيجة جهد جميع القطاعات الطبية والإدارات السابقة التي وضعت الخطط الاستراتيجية لتنفيذ رؤية الجامعة والتي تتوافق مع رؤية الجولة لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للأطفال بشكل متميز وطبقا لمعايير الجودة الطبية العالمية.

الشرقاوي: أطفال المنصورة تستقبل حالات من محافظات الدلتا

وأضاف أن المستشفى يستقبل حالات من كافة محافظات الدلتا كما يستقبل حالات من دول عربية وأفريقية، كما يعتبر مستشفى الأطفال أكبر كيان طبي متخصص لعلاج الأطفال في مصر يحصل على شهادة الأيزو 9001.