البنك الأهلي يحصل على شهادة الأيزو 27001.. «أول من يفوز بها في مصر وأفريقيا»

حصل البنك الأهلي المصري علي شهادة الأيزو 27001:2022 لإدارة أمن المعلومات، كأول بنك في مصر وأفريقيا يحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI، حيث تمكن البنك من تحقيق متطلبات المعيار الجديد، الذي صدر في أكتوبر 2022 كإصدار محدث من المعيار السابق ISO 27001:2013، الذي كان البنك الأهلي المصري قد حصل على شهادة التوافق معه أيضا كأول بنك في مصر وشمال أفريقيا في عام 2016، كما جدد البنك حصوله عليها لدورة ثالثة جديدة في مايو 2022 عقب عملية تقييم شاملة لجميع الضوابط المطبقة، لتشمل تأمين البيانات في نطاق مراكز البيانات ومركز الاتصال وكذلك فروع الخدمة الالكترونية.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بقدرة البنك على الحصول على الشهادة الدولية، التي تؤكد حرص البنك على تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين بيانات العملاء والموظفين وإجراء التقييم الدوري للتأكد من كفاءة وفاعلية تطبيقها، ما يعد تأكيد على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

حوكمة وتأمين التكنولوجيا

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اهتمام إدارة البنك بتطبيق إطار شامل لضوابط حوكمة وتأمين التكنولوجيا والحرص على تطبيق الضوابط المستحدثة بالمعايير الدولية، لرفع كفاءة وجاهزية مختلف فرق العمل المتخصصة بالبنك في مجال تأمين بيانات العملاء للتصدي للمخاطر السيبرانية ومخاطر التكنولوجيا بصورة استباقية، وتأمين المنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تساعدهم في إتمام معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.

تحقيق التوافق مع المعيار الجديد

من جانبها، أضافت عبير خضر، رئيس قطاع الأمن السيبراني في البنك الأهلي المصري، أنّ البنك استطاع تحقيق التوافق مع المعيار الجديد في خلال أشهر قليلة من تاريخ إصداره ليس فقط بسبب التعاون المثمر بين فرق العمل المعنية بتطبيقه، ولكن أيضا بسبب تطبيق البنك لغالبية المتطلبات الجديدة قبل صدور المعيار الجديد عن طريق متابعة والتوافق مع مختلف المعايير الدولية الأخرى، وكذلك الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني الذي أصدره البنك المركزي المصري في العام الماضي، مشيرة إلى أنّ معيار ISO 27001:2022 الجديد اشتمل على 11 بندا مضافا مع اجراء التعديلات في 58 بندا من الضوابط التي سبق ان اشتمل عليها المعيار السابق.

يذكر أنّه بالتزامن مع حصول البنك الأهلي المصري على شهادة التوافق مع المعيار الجديد ISO 27001:2022، جدد البنك توافقه مع ISO 27701:2019 للعام الثاني على التوالي ويشمل نطاق الشهادة نظام إدارة وحماية الخصوصية الخاص بالبيانات الشخصية للعملاء والموظفين التي تشملها خدمات الإنترنت والموبايل البنكي التي يقدمها البنك، وتعد تلك الشهادة من الشهادات الحديثة والمهمة التي تمنحها هذه المؤسسة العريقة والمشهود لها دوليا بالمصداقية BSI (British Standards Institute).