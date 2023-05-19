أحمد الطاهري يكشف عن 4 قضايا أساسية على طاولة القمة العربية بجدة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه من المتوقع طرح أربع ملفات رئيسية هذه القمة العربية التي تنعقد في جدة، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس تلك القضايا باعتبارها القضية المركزية، ثم مناقشة الوضع في السودان، وملف عودة سوريا للجامعة العربية، وأخيرًا التطورات الجارية في الدولة الليبية، وذلك بحسب الصحافة السعودية.

وأضاف «الطاهري»، خلال حواره على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الختامية من المتوقع أن تكون في تمام الساعة الخامسة عصرًا، والتي ستشهد قراءة إعلان جدة، وبعدها غداء عمل للقادة يعقبه المؤتمر الصحفي، كما تناول قراءات الصحف السعودية للقمة العربية، قائلا إن صحيفة عكاظ تعاملت مع القمة العربية باعتبارها قمة استثنائية من حيث الزمان والمكان.

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي، أن صحيفة اليوم السعودية اهتمت بالبعد الاقتصادي وألمحت أن القمة سيكون من ضمن مخرجاتها ما يخص التنمية في الدول العربية، فيما قامت صحيفة الرياض وهي واحدة من أكبر الصحف السعودية، أمس بتنظيم ندوة على هامش القمة العربية وتحدثوا كثيرا عن الزخم والحضور وكان هناك أكثر من إشارة على الدور المحوري في العلاقات بين مصر والسعودية.

وتابع: «أما صحيفة المدينة فاهتمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشارت في افتتاحياتها إلى أن الرئيس السيسي كان في طليعة الحضور، وطليعة القادة العرب المشاركين في القمة، أخيرا صحيفة الجزيرة اعتبرت أيضا أن هذه القمة هي قمة تحصين البيت العربي».