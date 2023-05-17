«الداخلية»: ضبط مخدرات بـ28 مليون جنيه في حملة أمنية بجنوب سيناء

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 أشخاص بجنوب سيناء بقصد الاتجار بقيمة مالية بلغت 28 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر حال تواجدهم بمزرعة ملك أحدهم الكائنة بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت طن، وسيارة ربع نقل ملك أحدهم، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسيارة لسهولة التنقل، وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ28 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.