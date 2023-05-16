ضبط 11 قضية اتجار بالمخدرات في حملة أمنية بأسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة الفتح، وقسم شرطة أسيوط الجديدة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 45 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية، و12 بندقية خرطوش، و2 طبنجة، و18 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 38 متهما لـ14 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 11 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 13 متهما، لـ8 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 605 أحكام قضائية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية.