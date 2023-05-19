الأمن العام: القبض على 3 تجار مخدرات في حملة بأسوان

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة كوم أمبو وإدفو، أسفرت جهودها عن ضبط 11.5 كيلو من المخدرات وبندقية آلية و3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة بحوزة 4 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية من بينهم إثنين مطلوب التنفيذ عليهما في 3 قضايا مخدرات والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 104140 مخالفة مرورية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.