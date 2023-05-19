نشرة «تليفزيون الوطن».. انخفاض الحرارة و«الأرصاد» تكشف موعد بدء فصل الصيف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الجمعة، ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث إن يكون الطقس، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، محذرة من نشاط للرياح الشمالية على جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى غدا السبت

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من انخفاض دجات الحرارة، مشيرًا إلى أنّ استمرار انخفاض درجات الحرارة تستمر حتى غدا السبت، موضحة أنّ درجات الحرارة ستعود للارتفاع مرة أخرى بدءا من يوم الأحد المقبل.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا بدءا من يوم الأحد المقبل، لافتة إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، إذ تصل درجة الحرارة لـ35 درجة مئوية على القاهرة الكبري، وسيكون هناك أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

بداية فصل الصيف رسميا يوم 21 يونيو المقبل

وأوضحت غانم، أنّ التقلبات الجوية ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أن فصل الصيف سيبدأ رسميًا يوم 21 يونيو المقبل، مطالبة جموع المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة خلال ساعات الليل حتى نهاية مايو الجاري، نظرا لاستمرار التقلبات الجوية.