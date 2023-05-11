11 نصيحة لقيادة السيارة بأمان خلال فصل الصيف.. اعرفها

قيادة السيارات في فصل الصيف وقت ارتفاع درجات الحرارة يتطلب الحذر من السير مسافات طويلة دون اتباع التعليمات من أجل الحفاظ على سلامة السيارة من التلف وكذلك سلامة مالكها أولًا، وذلك وفق خبير السيارات محمد مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

قال خبير السيارات، إنه يجب على مالكي السيارات اتباع تعليمات الأمان الخاصة بالسيارات ويكون أغلبها في دليل شراء السيارة عبارة عن نصائح لمالك السيارة يجب اتباعها من أجل الحفاظ على السيارة وإطالة عمرها الافتراضي.

نصائح قيادة السيارات في فصل الصيف

وأوضح الخبير، 11 نصيحة لقيادة السيارة خلال فصل الصيف، وهي كالتالي:

- مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء وانفجار الإطارات.

- التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة.

- يفضل تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.

- تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى حيث يفضل الخروج في الصباح الباكر.

- التحقق دائمًا من مياه «الردياتير» وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.

- تجنب تزويد مياه «الردياتير» الساخنة بمياه باردة إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف «وش السلندر».

- يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكباري والأنفاق.

- ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد.

- التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء «الردياتير» أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء في وجه السائق.

- التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء «الردياتير» وقربة المياه.

- عدم ملء خزان الوقود بشكل كام خلال فصل الصيف.