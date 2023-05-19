وزارة الأوقاف تفتتح 12 مسجدا في 5 محافظات.. بينها جامع الغزالي الكبير

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا في 5 محافظات، هي الإسكندرية، المنيا، البحيرة، الإسماعيلية وقنا، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الإسكندرية، جرى افتتاح مسجد بشاير الخير «2» كرموز، وفي محافظة المنيا، افتُتح مسجد التوحيد بقرية نزلة بني خلف بمركز مغاغة، مسجد المغفرة بقرية القرايشة الغربية، مسجد المصطفى بعزبة مجلي خليل، ومسجد الهداية بقرية بني حسن الأشراف.

وفي محافظة البحيرة، جرى افتتاح مسجد عزبة دياب بقرية أورين بمركز شبراخيت، ومسجد الغزالي الكبير بمركز الدلنجات، ومسجد المعيصرة القبلي بمركز شبرا خيت.

وفي محافظة الإسماعيلية، افتُتح مسجد النور المحمدي بالنمارطة بقرية أم عزام في مركز القصاصين الجديدة.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة الإسماعيلية، جرى افتتاح مسجد أبو هيبة بقرية سرابيوم بمركز فايد، وفي محافظة قنا، جرى افتتاح مسجد العتيق بنجع فكار بقرية بهجورة، ومسجد العمدة همام بنجع الإمام علي بمركز فرشوط.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1135 مسجدًا، منها 915 مسجدًا جديدًا وإحلال وتجديد، و220 مسجدًا صيانة وتطوير.