بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وكلية الدراسات الأفريقية لتدريب الأئمة

وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة اليوم، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة أميرة شوقي وكيل كلية الدراسات الأفريقية، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتورة رشا أبو شقرة عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ونخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ورحب وزير الأوقاف بالحضور، مؤكدًا أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول مع كلية الدراسات الأفريقية، الوصول إلى التكامل في مجال تدريب الأئمة الموفدين إلى الدول الأفريقية بعادات وتقاليد وفهم ثقافات شعوب الدول الموفدين إليها، فدور المؤسسات الوطنية متكامل لدعم الدور المصري الكبير في قارة أفريقيا، وأفريقيا هي العمق الاستراتيجي المهم للدولة المصرية.

وعرض «جمعة»، أهم جهود وزارة الأوقاف في القارة الأفريقية ومن أهمها:

أولًا: في مجال الإيفاد

بلغ عدد الموفدين إلى الدول الأفريقية إيفادًا دائمًا «27» إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، إضافة إلى «3» أئمة إلى دولة الكونغو خلال شهر رمضان، حيث بلغ عدد الموفدين إيفادًا دائمًا إلى دولة تنزانيا «12» موفدًا، وإلى دولة السنغال «4» موفدين وإلى دولة أوغندا «3» موفدين، وإلى دولة موزمبيق «3» موفدين، وإلى دولة الكاميرون «2» موفد، وإلى دولة كينيا «2» موفد، وموفد واحد إلى دولة السودان.

ثانيًا: في مجال المؤتمرات الدولية

جرى توجيه الدعوة لعدد من ممثلي الدول الأفريقية بين وزراء ومفتين ورؤساء مجالس للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي عقدها ين الدوليين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال الأعوام السابقة، وفي عام 2022م كانت المشاركة على النحو التالي:

المؤتمر العام الثاني والثلاثون

1- المؤتمر العام الثاني والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي» في الفترة من 12- 13 فبراير 2022م، بمشاركة ممثلي «20» دولة أفريقية ، وهي: «تونس - الجزائر- جيبوتي - جامبيا - الكونغو الديمقراطية - جزر القمر - أوغندا - زامبيا - رواندا - غانا -الكاميرون - جنوب السودان - غينيا كوناكري - تنزانيا - تشاد - موزمبيق- كوت ديفوار - كينيا -بوروندي - السنغال ».

2- المؤتمر العام الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: «الاجتهاد ضرورة العصر "صوره - ضوابطه - رجاله - الحاجة إليه"» في الفترة من 24- 25 سبتمبر 2022م، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأفريقية وهي: « تونس - الجزائر - مدغشقر - السودان - الكونغو الديمقراطية- المغرب - أوغندا - زامبيا - رواندا - الكاميرون - جنوب السودان - نيجيريا - موزمبيق - كوت ديفوار - ليبيا - بوروندي - السنغال - مالاوي - بوركينافاسو - موريتانيا - بنين ».

ثالثًا : في مجال الأنشطة المقدمة للطلاب الوافدين من الدول الأفريقية

أ- المنح الدراسية للطلاب الوافدين:

قدم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتقديم منح دراسية لنحو «100» من الطلاب الوافدين من الدول الأفريقية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون وستمائة ألف جنيه.

ب- المعسكرات التثقيفية والترفيهية للطلاب الوافدين:

تنظيم عدد «5» معسكرات تثقيفية وترفيهية للطلاب الوافدين بمشاركة الطلاب من الدول الأفريقية، وتضمنت هذه المعسكرات جوانب علمية وثقافية وترفيهية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

جـ - المسابقات القرآنية للطلاب الوافدين:

تنظيم مسابقة القرآن الكريم الثالثة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس وللدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية والمعاهد الأزهرية والمعاهد العليا، في الفترة من 2- 31 أغسطس 2022م، وذلك بمشاركة أكثر من «30» طالبًا من الدول الأفريقية، وذلك في ثلاثة فروع: الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا.

حفظ نصف القرآن الكريم

الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم.الفرع الثالث : حفظ ربع القرآن الكريم.وقد أسفرت النتائج عن حصول بعض الطلاب الفائزين من الدول الأفريقية على مكافآت مالية قيمة، ومكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعددهم «6» فائزين، كما تم ترشيح الفائزين منهم في الفرع الأول للمشاركة في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي ستعقدها وزارة الأوقاف خلال شهر فبراير 2023م وعددهم «5» فائزين.

رابعًا: في مجال المكتبات المتكاملة المهداة للهيئات والمراكز الإسلامية بالخارج

أهدى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 13 مكتبة متكاملة بإجمالي لعدد من دول القارة الأفريقية المختلفة، اشتملت هذه المكتبات على العديد من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة «رؤية» للفكر المستنير باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة، وذلك لكل من الدول الآتية: «بوركينافاسو - موريتانيا - تنزانيا - السودان - جنوب السودان - المغرب - الصومال - الجزائر - تونس - غانا - تشاد- مالاوي - الكونغو الديمقراطية».

خامسًا: في مجال الترجمة والنشر باللغات الأجنبية المختلفة

ترجم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بترجمة العديد من الكتب إلى اللغات المحلية الأفريقية، على النحو التالي:

1- المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى لغة «الهوسا».

2- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف إلى اللغة «السواحيلية».

3- الفهم المقاصدي للسنة النبوية إلى اللغة «السواحيلية».

4- مخاطر الإلحاد وسُبل المواجهة إلى اللغة «السواحيلية».

5- الأدب مع سيدنا رسول الله إلى اللغة «السواحيلية» .6- المختصر الشافي في الإيمان الكافي إلى اللغة «السواحيلية».

7- مخاطر الالحاد وسبل المواجهة إلى اللغة «الأمهرية».

8- فقه الدولة وفقه الجماعة إلى اللغة «الأمهرية».

9- الخطب العصرية إلى اللغة «الأمهرية».

10- الفهم المقاصدي للسنة النبوية إلى اللغة «الأمهرية».

11- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف إلى لغة «الهوسا».

12- الخطب العصرية إلى لغة «الهوسا».

13- الفهم المقاصدي للسنة النبوية إلى لغة «الهوسا».

14- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف إلى لغة «البمبرا».

15- الخطب العصرية إلى لغة «البمبرا».

16- مخاطر الالحاد إلى لغة «البمبرا».

17- الخطب العصرية إلى اللغة «الصومالية».

سادسًا: في مجال الدورات الدولية

1. استضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/ 12/ 2020م حتى 30/ 12/ 2020م.

2. استضافة وفد من الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 11/ 9/ 2021م حتى 24/ 9/ 2021م.

3. استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022م حتى 24/ 5/ 2022م، لعدد «25» إعلاميًّا يمثلون «19» دولة، هي: «السعودية - السودان - النيجر - مالي - تشاد - تونس - الأردن - العراق - الكاميرون - السنغال - الصومال - جيبوتي - بوركينا فاسو - مصر - الجابون - لبنان - جزر القمر - قطر - جامبيا».

4. استضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 28/ 5/ 2022م حتى 8/ 6/ 2022م.

5. استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م ، لعدد «26» إعلاميًّا يمثلون «15» دولة، هي: «السودان – تونس – الجزائر – اليمن – سلطنة عمان – الأردن – فلسطين – غامبيا – موريتانيا – اوغندا – السنغال – بنين – النيجر – باكستان – ماليزيا»، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

دورة أئمة ووكلاء الأوقاف

6. استضافة دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد « 19 » إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.

7. استضافة دورة أئمة تنزانيا لعدد « 9 » أئمة في الفترة من 2/ 2/ 2023م حتى 11/ 2/ 2023م.

8. استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م، لعدد «14» إعلاميًّا من دول: «السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر»، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وكلية الدراسات الأفريقية، وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، نسخة من كتاب المنتخب مع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة «الهوسا» واللغة «السواحيلية»، ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.