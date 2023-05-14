الاتحاد الأوروبى يثني على جهود مصر في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أثنى الاتحاد الأوروبي، على الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر، إزاء تسهيل الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ترحيب بوقف إطلاق النار

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والذي ينبغي أن يضع حداً للعنف في قطاع غزة وما حولها.

وأضاف البيان، أن الاتحاد الأوروبي يثني على جهود مصر في هذا الملف، بجانب الأمم المتحدة التي لعبت دورا إيجابيا في هذا السياق.

كما أن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة للخسائر في أرواح المدنيين التي وقعت على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك الأطفال القتلى والجرحى في قطاع غزة وإسرائيل.

العمل على تقديم الإغاثة

وتابع أنه من الضروري الآن تعزيز وقف إطلاق النار وإعادة فتح المعابر للسماح للمساعدات الإنسانية والوقود، وكذلك العمال، بدخول غزة والخروج منها، مؤكدا أن «الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع جميع شركائه لتقديم الإغاثة والمساعدة في تحقيق الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين واستعادة الأفق السياسي».

وجدد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، دعوته لجميع الأطراف للعمل على وقف التصعيد، تماشيا مع التعهدات التي تم التعهد بها في مدينتي العقبة وشرم الشيخ.