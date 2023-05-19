مزاد علني لبيع شقق سكنية وإيجار محلات بالغردقة.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة البحر الأحمر عبر بيان على الصفحة الرسمية للمحافظة عن إجراء مزايدة عامة لبيع أراضٍ وشقق سكنية، وبيع وإيجار محلات تجارية بمدينة الغردقة وذلك عن طريق المزاد العلني وذلك بجلسة يوم الثلاثاء السادس من شهر يونيو المقبل.

أراضي وشقق بالغردقة متاحة بالمزاد العلني

كشف بيان محافظة البحر الأحمر بأن الأراضي والشقق السكنية والمحلات التجارية بعدة مناطق بالغردقة وهي مجمع خدمات الدهار بشارع الحجاز، وحدات سكنية ومحلات تجارية بالعمارات الكائنة بشارع باتا، وسط مدينة الغردقة، وإيجار محلات تجارية لأنشطة مختلفة- ومكاتب توريدات عامة- وكافيتريا بمجمع خدمات الدهار وسط مدينة الغردقة وقطع أراض بالموقف الإقليمي جنوب مدينة الغردقة.

شقق سكنية بالغردقة

شملت المزايدة والمزمع إجرائها في السادس من شهر يونيو المقبل بيع عدد 63 وحدة سكنية بجوار مجمع خدمات الدهار بشارع الحجاز وعدد 36 وحدة سكنية بعمارت شارع باتا.

شروط بيع شقق سكنية بالغردقة

كشف بيان محافظة البحر الأحمر أن شروط بيع الشقق بالغردقة عن طريق المزايدة العلنية هو دفع مبلغ قيمة التأمين الابتدائي وقدره خمسين ألف جنيا لكل وحدة سكنية أو محل، بجلسة الثلاثاء 6 يونيو المقبل، عن طريق حساب المحافظة بالبنوك المعتمدة الموجودة بكراسة الشروط وتبلغ كراسة الشروط 309 جنيه ويمكن الحصول عليها من ديوان عام محافظة البحر الأحمر.

شروط بيع شقق سكنية بالغردقة

وتشمل المزايدة بيع عدد 19 قطعة أرض بالموقف الإقليمي بمساحات 1000 و2000 و3000م لإقامة مناطق انتظار حافلات سياحية، على أن يتم دفع تأمين ابتدائي قدره مائة ألف جنية لكل قطعة وشراء كراسة قبل دخول المزاد.