 تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و500 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 400 شاحنة و472 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 468 شاحنة و28 سيارة.

تداول 1550 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية 2 والقاهرة وغادرت السفينتين امل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و340 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا وبريدج.

رحلات مكوكية «وصول وسفر»

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي السفينة سينا وايلة وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة «sea wave1» وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1960 راكب بموانيها.