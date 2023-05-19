رفع 120 طن قمامة ومخلفات من شوارع قرية أم الزين بالشرقية 

رفعت الأجهزة المختصة، 120 طن قمامة ومخلفات مباني من شوارع قرية أم الزين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، وجرى تسوية الطرق، وذلك عقب جولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المفاجئة.

وكلف محافظ الشرقية، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة، برفع القمامة ومخلفات المباني والأتربة من قرية أم الزين وتسوية شوارعها وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة.

رفع 120 طن قمامة ومخلفات من شوارع قرية أم الزين

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شن المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، حملة لرفع 120 طن قمامة ومخلفات، بواقع 6 نقلات، فضلًا عن تسوية شوارع القرية بالجليدر، وذلك باستخدام 10 معدات «6 سيارات نقل قلاب – 2 لودر- 2 جليدر».

استمرار تكثيف حملات النظافة

وشدد محافظ الشرقية، على استمرار تكثيف حملات النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك خلال زيارته أول أمس لقرية أم الزين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة بالقرية.