إزالة 10 حالات تعد ضمن «الموجة 21» في بلطيم بكفر الشيخ

شنّت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز بلطيم، ضمن الموجة الـ21، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 4344 متر

وتمكنت الحملة من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 4344 متر، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومساعد مدير أمن كفر الشيخ، والتي قامت بأعمالها بتنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء، بتواجد أمني مكثف برجال الشرطة بمركز بلطيم، وحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز بلطيم، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، والفنيين من الإدارة الهندسية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.