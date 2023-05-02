إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 121 فدانا بالتبين

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن استمرار جهود احياء المنطقة لتنفيذ أعمال الموجه الـ21 إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفات البناء بمختلف احياءها تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية.

إجراءات ضد المخالفين

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية باحياء المنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بتنفيذ المستهدف ضمن الموجة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة مشددة على السادة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري على الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخر .

إزالة التعديات على 508 آلاف متر

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود الاجهزة التنفيذية بحي التبين بقيادة الدكتوراحمد ابراهيم القزاز والاجهزة المعنية والقوات الشرطية بتنفيذ قرارات ازالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة المستهدف تنفيذها ضمن الموجه الحادية والعشرون الكائنة بمنطقة الاتوستراد بشارع القومية للاسمنت وتمت الإزالة كلية بمساحة 508 آلاف و200 متر تقريبا بما يعادل 121 فدانًا تقريبا، وتمت الحملة بحضور مدير الإسكان بالحي والمتابعة الميدانية وإدارة الأملاك وبمشاركة شرطة المرافق بالتبين وقوة مرافقة من قسم شرطة التبين، وتحرر محاضر التنفيذ اللازمة بمعرفة مدير منطقة الإسكان وقسم شرطة التبين.