رئيس وزراء الجزائر: أزمة أوكرانيا خلقت تحديات جديدة متعلقة بالغذاء والطاقة

تقدم أيمن عبدالرحمن رئيس وزراء الجزائر، بالشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،رئيس الوزراء على كرم الضيافة.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «تشرفت الجزائر باحتضان الدورة الواحدة والثلاثين للقمة العربية في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فضلا عن اندلاع الأزمة الأوكرانية التي وضعت العالم في حالة استقطاب متزايد وأمام تحديات جديدة متمثلة في الأمن الغذائي والطاقوي».

وتابع: «أجدد الدعوة إلى تعبئة الطاقة التمويلية العربية ولاسيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول الأعضاء التي هي في أمس الحاجة للمساعدات لتمكينها من تجاوز هذه الظروف الدولية العصيبة».

وأكد: «وضعت الجزائر رئاستها للقمة العربية تحت شعار لم الشمل، وبعد إعادة توحيد الصف الفلسطيني في الجزائر الذي كُلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على إعلان الجزائر والتزامهم بالعمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة فيه نواصل التنسيق مع الرئيس محمود عباس أبو مازن مساعينا الرامية إلى استكمال مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية».

وأشار، إلى أن شعار لم الشمل تجسد في استعادة سوريا مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية بفضل الجهود الدؤوبة التي بُذلت، ورحب باسترجاع سوريا لمقعدها بين أشقائها مع توجيه الشكر إلى كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر وعلى رأسها السعودية.

وواصل: «سخرنا دبلوماسيتنا لخدمة القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية حيث واصلنا المساعي على مستوى الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم بُغية توسيع قاعدة اعترافات دولية بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الامم المتحدة بالتنسيق مع كل الأشقاء العرب، وطالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني لوضع حد لتعنت الاحتلال ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تمارسها سلطة الاحتلال، كما عُقد مؤتمر دعم القدس وتوج باعتماد جملة من الإجراءات لتعزيز صمود أهلنا في القدس الشريف الذين يتعرضون يوميا لممارسات إجرامية واستهداف حياتهم بالإضافة إلى القمع الاستيطاني الممنهج وسط صمت دولي رهيب وعجز تام عن ضمان الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته».

وأردف: «أقدمت سلطات الاحتلال على تصعيد خطير تمثل في الغارات الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء عزل».

وأكمل: «ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية بشدة ونجدد تضامننا الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الشيق وندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي لوقف هذه الإجراءات الإجرامية المتكررة والممنهجة وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة، ونعرب عن ارتياحنا لبوادر الانفراجة التي حدثت من خلال التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع تركيا وإيران والذي نتوسم انفراجة في أزمات المنطقة واستقرارها وخفض التوترات مما يفتح أفاق رحبة للتعاون ويمهد لإحلال السلام في المنطقة ولا سيما اليمن».