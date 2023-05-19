لجنة المحليات بالحوار الوطني تناقش قانون المجالس الشعبية الأحد المقبل

في ثاني جلسات المحور السياسي، تنطلق أولى الجلسات النقاشية للجنة المحليات في الحوار الوطني، الأحد المقبل، ومن المقرر أن تناقش اللجنة قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية» إحدى القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة بحسب ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار.

قضايا لجنة المحليات

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قانون المجالس الشعبية المحلية «الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي»، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية «التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة».

جاء ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، والنائب علاء عصام المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

قضايا لجنة الأحزاب السياسية

وبالتوازي مع لجنة المحليات، تناقش لجنة الأحزاب السياسية، جميع قضايا اللجنة التي تمثلت فى قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».