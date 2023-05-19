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محمود فوزي: الحلول المقدمة لقانون الوصاية إلى الحوار الوطني «عملية»

كتب:

شريف سليمان
11:24 ص | الجمعة 19 مايو 2023
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن التطور المجتمعي والثقافي الذي حدث في المجتمع المصري يجعل الولاية للجد في حالة عدم وجود الأب، ولكن هناك اعتبار آخر وهو الأم باعتبارها الطرف المعايش للطفل بشكل مباشر ومستمر، وكان ذلك محل نقاش في جلسة أمس الخميس، مضيفا أن النقاشات والحلول كانت عملية.

وأضاف «فوزي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «كل الآراء في قانون الوصاية، سواء كانت مؤيدة أو متحفظة أو معارضة، والنقاشات تميزت باحترام الوقت وآداب الحوار والحديث، فلم يُقاطَع أحد ولم تستخدم لغة لائقة».

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ الاختلاف في جلسة الأمس وجلسات الحوار الوطني منذ بدئها تتميز بأن الاختلاف فيها مع الأفكار وليس الأشخاص، ومن ثم، فقد اتسم الحوار الوطني بالرقي، بالإضافة إلى الحديث عن حلول عملية، فقد جرى مناقشة توسيع دائرة الفحص لكشوف الحسابات عندما تفحصها النيابة العامة وإمكانية استعانة النيابة العامة بجهات أخرى تحت إشرافها، وبالتالي فإن الكثير من الأفكار التي قُدمت في جلسة الأمس كانت عملية.

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