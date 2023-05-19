دوي صافرات الإنذار للتحذير من ضربات جوية في أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من ضربات جوية في العاصمة الأوكرانية «كييف» وبعض المناطق الأخرى بينها الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة زابوريجيا.

وفي وقت سابق، قال مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين إن لم يتم السيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيسا، كليا والمعارك مستمرة بالمدينة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

دعم إيطالي لأوكرانيا

وسترسل إيطاليا، 3.4 ألف عسكري لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» خلال العام الجاري، وأشار وزير الدفاع جويدو كروزيتو، خلال جلسة مشتركة للجان الدفاع والشؤون الخارجية في مجلسي البرلمان، أن مشاركة «روما» في فعاليات التكتل العسكري ستتطلب 3400 عسكري ونحو 600 قطعة من العدات العسكرية، و5 سفن ونحو 30 طائرة.

خطط إيطاليا في أوكرانيا

وأشار كروزيتو، إلى أن خطط وزارة الدفاع الإيطالية تتضمن كذلك نشر سفينة ذات قدرات الدفاع الجوي والصاروخيفي بحر البلطيق، للمساهمة في تعزيز حماية أجواء بولندا والمنطقة الأوروبية الأطلسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.