السيسي: مصر ستدعم بإخلاص كل الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ إدراكنا، أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ فقد حان الوقت، لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه من خلال الخطوات المهمة، التي بادرت بها دولنا خلال الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية، التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في القمة العربية بجدة، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»: «ختاما أؤكد أن مصر، بما عهدتموه عنها على الدوام، ستدعم بكل الصدق والإخلاص، جميع الجهود الحقيقية، لتفعيل الدور العربي إيمانا منها بأن المقاربات العربية المشتركة، هي الوسيلة المثلى، لمراعاة مصالحنا، وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا، ودفع مسيرة التنمية، خطوات كبيرة للأمام».