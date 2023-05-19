موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الترم الثاني، ينتظرها الآلاف من طلاب وأولياء أموالهم، وذلك بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني، وذلك للاطمئنان على النتيجة ليتمكنوا من الاستمتاع بإجازة نهاية العام.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الترم الثاني، تستعرضها «الوطن»، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج

وفيما يخص موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج، يؤكد مصدر لـ«الوطن»، أنّ أعمال تصحيح كراسات إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، بدأت أمس فور انتهاء الامتحانات، وعقب انتهاء التصحيح، من المقرر أنّ تبدأ أعمال المراجعة والرصد، ويليها أعمال جمع درجات الترم الأول والثاني لرصد النتيجة النهائية.

وعلى سؤال موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2023؟، أفاد المصدر بأنّه من المتوقع أنه سيتم إعلانها في مطلع الشهر المقبل، عقب الانتهاء من التصحيح، واعتمادها من محافظ سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج بالاسم

وأشار إلى أن طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة عبر موقع الوزارة عقب ظهورها، بالإضافة إلى روابط ستخصصها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وسيُعلن عنها قريبًا عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

الضغط على نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على بحث وستظهر النتيجة فورًا.

كما يمكن للطلاب طباعة النتيجة في حالة الضغط على طباعة الإخطار.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

وكانت «الوطن» نشرت جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة، وحسب ما أعلنته مديرية تعليم سوهاج.

وجاء جدول الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الترم الثاني كالتالي:

- السبت 13 مايو 2023: اللغة العربية والخط العربي والإملاء، من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا، والتربية الرياضية.

- الأحد 14 مايو 2023: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الاثنين 15 مايو 2023: العلوم والتربية الدينية.

- الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

- الأربعاء 17 مايو 2023: الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 18 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية.